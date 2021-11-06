8 شركات فلسطينية تتنافس لبناء حي "لنا" في القدس





وطن: مع الاقتراب من انتهاء الحفريات في موقع حي "لنا" القدس، أكد المطور أن 8 شركات فلسطينية كبيرة تتنافس على عطاء بناء المرحلة الأولى من الحي.

ويتم تنفيذ أعمال الحفريات التي أوشكت على الانتهاء من قبل شركة روسبيك للهندسة والإعمار المقدسية التي يديرها عمر مناصرة ومحمد زياد أبو حامد، وشملت الحفريات أكثر من 50 ألف متر مكعب، إضافة إلى بناء جدران استنادية للطريق الواصل للبنايات السكنية.

وقد أعلن المطور؛ شركة مسار العالمية الشهر الماضي عن إطلاق أكبر مشروع في تاريخ القدس الحديثة بقيمة اجمالية تبلغ مليار شيقل، ويشمل الحي شققا سكنية فاخرة، ومركزا تجاريا عصريا، ومساحات خضراء، إضافة إلى مدرسة، وسيتم إدارة المرافق المختلفة والصيانة والأمن من قبل شركة مختصة لتقديم خدمات راقية للسكان.

ويشمل عطاء المرحلة الأولى بناء 94 شقة تتراوح مساحاتها بين 90 إلى 170 مترا مربعا بمواصفات عالية تشمل تشطيب عالي الجودة، إضافة إلى مطبخ مجهز لكل شقة، ونظام تدفئة تحت البلاط، ونظام تبريد مركزي، كما تضم جميع المباني مواقف سيارات مسقوفة وحدائق واسعة لخدمة السكان.

وتقدم للعطاء 8 شركات فلسطينية لها باع طويل في البناء الراقي في فلسطين، وخبرة واسعة بمتطلبات البناء في القدس للمشاريع الكبيرة، وهذه الشركات هي: إخوان خلايلة، الأخوة أبو عياش، والأساسات الموحدة، واورينت للبناء والاستثمار، وشاحي للهندسة والبناء، الأخوة مشهور، ريمون بضعان، ومجموعة استرا للبناء.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع فرص عمل للمواطنين في القدس، سواء في أعمال البناء أو تشغيل المرافق المختلفة والمركز التجاري، كما سيوفر فرص جديدة لصغار ومتوسطي المستثمرين في تجارة التجزئة والتفرقة.

وصرحت إيناس موسى مديرة حي "لنا" أن وتيرة الأعمال تسير بشكل منظم حسب الخطة التي وضعتها الشركة سواء في موضوع الهندسة والبناء أو موضوع التسويق، حيث قام مئات المواطنين بزيارة مكتب الشركة الكائن في حي الشيخ جراح شارع السانت جورج، للاطلاع على تفاصيل الحي من خلال الأنظمة المرئية الحديثة والمجسمات الخاصة بالحي والبنايات السكنية.

وأعربت موسى عن شكرها لطاقم الشركة الذي يعمل بجهد لتلبية الطلبات بعد الإعلان عن إطلاق المشروع مؤخرا.

ويقع حي "لنا" السكني في الجزء الشمالي من بيت حنينا يسهل الوصول منه لأطراف القدس المختلفة والطرق المؤدية إلى رام الله وشبكة طرق الداخل.