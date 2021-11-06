بعثة الاتحاد الأوروبي تعرب عن صدمتها من قتل الاحتلال الطفل محمد دعدس قرب نابلس

وطن: أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين عن صدمتها من قتل قوات الاحتلال أمس الجمعة الطفل محمد دادس (15 عاما) خلال مواجهات قرب نابلس.

وقالت البعثة في تغريدة لها على حسابها في "تويتر"، إنها "مصدومة من مقتل طفل آخر على يد قوى الأمن الداخلي. توفي يوم أمس الطفل الفلسطيني محمد دادس ، 15 عاماً ، بالقرب من نابلس نتيجة استمرار استخدام القوة المميتة بشكل غير متناسب من قبل قوات الأمن الإسرائيلية".



وشيعت جماهير مخيم عسكر الجديد في نابلس، اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل محمد دعدس نحو مثواه في مقبرة المخيم.

واستشهد الطفل دعدس متأثراً بإصابته برصاص قناصة الاحتلال، خلال مواجهات في قرية دير الحطب شرق نابلس، يوم أمس الجمعة.