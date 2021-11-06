أسطول سيارات إسعاف من "أميال من الابتسامات" يصل غزة غدا الأحد

وطن: من المقرر وصول أكبر شحنة من سيارات الإسعاف من قافلة أميال من الابتسامات إلى غزة، غداً الأحد، عبر معبر رفح.



وقال المنسق العام للقافلة عصام يوسف في تصريح صحفي إن قافلة أميال بالتعاون مع شركائها من عدة مؤسسات إنسانية حول العالم أرسلت 27 سيارة إسعاف مجهزة بشكل كامل إلى غزة.



وقال إن المشروع بالشراكة مع مشروع "تحيا مصر"، وتحمل القافلة اسم "مصر وفلسطين، يداً بيد للحياة".



وتعهّد يوسف باستمرار جهود "أميال من الابتسامات" في دعم غزة، واستمرار محاولاتها تسيير القوافل والوفود لمناصرة الشعب الفلسطيني، داعياً إلى تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.



وكانت أميال من الابتسامات أرسلت في يوليو إلى غزة، مساعدات إنسانية اشتملت على كميات من الأدوية، والأدوات الطبية، وأجهزة مساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة لمساعدات إغاثية للأسر الفقيرة.



(صفا)

