بذراعٍ واحدة وإصبعين.. أبو لبدة يتحدى إعاقته ويصبح بطلاً في رياضة تنس الطاولة

رفح-وطن- أمل بريكة:

تعتمد رياضة التنس على استخدام اليدين بكامل قدرتهما، ولكن في قطاع غزة وتحديدًا في منطقة الجنوب من القطاع، تجد لاعبًا يذهلك بإرادته ولياقته البدنية، هذا اللاعب يمتلك يد واحدة قصيرة وإصبعين يمرر بهما الطابة عبر المضرب لزميله الآخر وبحركات متسارعة يتسابق اللاعب على عدم إيقاع الطابة منه، ومع نهاية صافرة الحكم يعُلن فيها فوز هذا اللاعب بتفوق.

اللاعب عبد القادر أبو لبدة (42 عاما) من محافظة رفح، متزوج ولديه 5 أطفال، يوضح بأنه يعاني من إعاقته منذ الولادة، ورغم ذلك لم يستسلم لها، حيث التحق بنادي جماعي رفح منذ أن أصبح عمره 7 سنوات، وأنه بحكم سُكناه بالقرب من النادي احترف رياضة تنس الطاولة بشكل أكبر من خلال التمرينات المستمرة والانضمام إلى الفريق في البطولات المحلية.

وأضاف أبو لبدة، أنه عندما أصبح عمره 17 عاما قرر الانضمام إلى صفوف جمعية الهلال الأحمر؛ للمشاركة واللعب في تصفيات قطاع غزة، وفي البطولات المقامة بالدول العربية.

وتابع: وفي العام 1997 قررت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنشاء فريق مكون من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكنت أحد أبطال الفريق الذي مثلته في العديد من الدول العربية والأوربية، وحصلت عل العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

وأضاف أبو لبده، أنه ورغم عمره الأربعيني إلا أنه لا يزال يمارس اللعبة وكأنه في سن الشباب، من خلال نادي كندا الرياضي بقيادة مدرب منتخب فلسطين لتنس الطاولة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويستعد حاليا لخوض غمار بطولة داخلية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن ممارسته لمثل هذه الرياضة مكنته من حصد المزيد من البطولات، فكانت البداية من الأردن فحصل على المركز الثالث، وفي بطولة أمريكا حصل على المركز الأول، وكذلك التحق ببطولات في اليونان والإمارات وجمهورية مصر العربية وغيرها من البطولات.

وعن طموحاته، يطمح اللاعب أبو لبدة في أن يمثل منتخب فلسطين في المحافل العربية والدولية، وأن يرفع علم بلاده عاليًا، ويطالب الجهات الرياضية المعنية أن تهتم بشريحة اللاعبين من الأشخاص ذوي الإعاقة كونها شريحة مهمة ولديها عطاء وإرادة قوية.

أما مدرب الفريق ومنتخب فلسطين لذوي الإعاقة الكابتن حسين محمد صبح، وبعد غربة استمرت 30 عاما في الأراضي السعودية عاد إلى قطاع غزة، وقام بتدريب عدة أندية منها بالاضافة إلى منتخب فلسطين لذوي الإعاقة الذي لا يزال يقوم بتدريبه حتى الآن.

وقال صبح إن فريقه المكون من 7 أشخاص من ذوي الإعاقة تمكنوا قبل حوالي 3 سنوات من المشاركة في بطولة جدة لتنس الطاولة بالمملكة العربية السعودية وحصدوا 7 ميداليات تتنوع ما بين ذهبية وفضية وبرونزية.

وأشاد صبح بأداء اللاعب عبد القادر أبو لبدة، حيث أنه لاعب مميز ذو مهارة عالية ورغم إعاقته إلا أنها لم تقف عائقًا أمام جهوده الكبير في حصد الكثير من البطولات المهمة، حيث مثل فلسطين في المحافل الدولية، ولا زال يتحلى بروح عالية تنعكس على أدائه الفني والبدني.