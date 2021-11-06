لأول مرة.. رصد إصابة "حيوان جديد" بفيروس كورونا

وطن: في تطور يخص وباء كورونا رصده الأطباء البيطريون لأول مرة، انتقلت عدوى الفيروس إلى ضبعين في حديقة حيوان دنفر بولاية كولورادو الأميركية.

ومنذ ظهر الفيروس أواخر عام 2019، رصدت إصابات "كوفيد 19" بين أنواع عدة من الحيوانات مثل القطط والكلاب والأسود والنمور، لكنها لم تظهر سابقا في الضباع التي تعرف بمناعتها القوية.

وبعد إصابة عدد من أسود الحديقة بكورونا، جمع أطباء بيطريون عينات من مجموعة متنوعة من الحيوانات، بما في ذلك الضباع، ليكتشفوا إصابة اثنين منها.

وظهرت على الضبعين المصابين (22 و23 عاما) أعراض خفيفة، منها الخمول والسعال وبعض إفرازات الأنف، إلا أن حديقة الحيوان قالت في بيان إنهما "يتمتعان بصحة جيدة، ويتوقع أن يتماثلا للشفاء التام".

ويعتقد الباحثون أن الحيوانات يمكن أن تلتقط عدوى كورونا من البشر، لكن بناء على المعلومات المتاحة فإن خطر حدوث العكس منخفض جدا.

وأوصت وزارة الزراعة الأميركية الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بتجنب الاتصال الوثيق بحيواناتهم، لحمايتها من العدوى المحتملة.

وارتبط فيروس كورونا منذ ظهوره بالخفافيش، حيث سادت نظريات أنه نشأ في هذه الحيوانات بكهوف نائية في الصين، وانتقل منها إلى البشر.