يوم دراسي يعقده "أمان" وديوان الموظفين بغزة حول أهمية إعمال مدونة السلوك لموظفي الخدمة المدنية في القطاع

وطن: عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) وديوان الموظفين العام في قطاع غزة يوماً دراسياً بعنوان: " تطوير وتحديث مدونة السلوك الوظيفي"، بحضور العديد من الشخصيات الحقوقية والحكومية.

هدف اللقاء الى الوصول لفكرة ورؤية موحدة حول آليات العمل الحكومي في اعمال مدونة سلوك العاملين في الوظيفة العمومية، مؤكداً على أهمية تطوير المدونة وتطبيقها في مختلف الوزارات والمؤسسات العاملة بما يعود بالنفع على العمل الحكومي ككل.

كما تطرق اليوم الدراسي الى أهمية إقرار مدونة السلوك وإعمالها، طارحا القضايا والمخالفات القانونية في الدوائر الحكومية، وسلوك الموظف في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات، سيما استخدامه لهاتف العمل والبريد الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتم التركيز على أهمية تحديث مدونة السلوك بدورية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والعودة بالنفع في مستويات الثقة التي تجمع المواطنين بالقطاع الحكومي، إضافة إلى أهمية الدور الملقى على عاتق ديوان الموظفين العام في إنتاج المعرفة وتسهيل وصول هذه المدونة إلى كافة الموظفين في الوزارات العاملة، وصولاً إلى تفعيل أداة الرقابة الذاتية بما يضمن تطبيق محتويات المدونة وعدم بقائها حبرا على ورق بما يشمل التوعية العامة بأحكامها، وربطها بمنظومة التحفيز والتقييم والرقابة.