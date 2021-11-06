فيديو يفضح اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين خلال العدوان على غزة

وطن: نشرت قناة "كان" التلفزيونية العبرية مقاطع فيديو تظهر بعضاً من الاعتداءات العنصرية التي استهدفت فلسطينيين داخل الخط الاخضر من قبل مجموعات إسرائيلية ومستوطنين خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وتظهر بعض المقاطع، مجموعات من المستوطنين وهم يعدون ويشاركون في تنفيذ بعض هذه الاعتداءات التي طالت عشرات الفلسطيين وممتلكاتهم ومحالهم داخل الخط الاخضر، الامر الذي تخللته دعوات مباشرة للقتل والتحريض على مهاجمة كل ما هو فلسطيني، وصولا الى مهاجمتهم احد محال اليهود وتحطيمهم ظنا منهم انه يعود لفلسطيني.

واللافت كما يقول احد شهود العيان، ان الشرطة الاسرائيلية غابت عن مشهد تلك الاعتداءات حيث بدت الساحة خالية لعصابات المستوطنين والمتطرفين اليهود لتنفيذ هذه الاعتداءات.