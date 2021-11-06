اعتقل بعد عامين من المطاردة.. الأسير هيثم صالحية من رام الله يدخل عامه العشرين في سجون الاحتلال

وطن: دخل الأسير هيثم عزات صالحية من رام الله، اليوم الاحد، عامه العشرين في سجون الاحتلال.

وكان الأسير صالحية قد اعتقل بعد عامين من المطاردة، وعقب اعتقاله تعرض لتحقيقٍ قاسٍ لأكثر من ثلاثة أشهر متواصلة في مركز تحقيق المسكوبية، وبعد انتهاء فترة استجوابه تم نقله إلى العزل الانفرادي في بئر السبع، واستمر عزله مدة عامين ونصف بشكل متواصل.

يذكر أن الأسير صالحية محكوم بالسجن المؤبد مرتين؛ بتهمة الانتماء لكتائب شهداء الأقصى، ولم تكتفِ بذلك سلطات الاحتلال ، فخلال عام 2015 أضافت 15 عاماً إلى حكمه السابق.