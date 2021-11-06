إرجاء التصويت على الخطة الاجتماعية لبايدن

وطن: أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، عن إرجاء التصويت على الخطة الاجتماعية والمناخية التي أعلنها الرئيس جو بايدن.

وقالت بيلوسي للصحفيين إنه بعد أسابيع من المفاوضات لا يزال الديمقراطيون في الكونغرس يتفاوضون على تفاصيل الخطة.

وأعربت عن أملها في التصويت عليها "قبل عطلة عيد الشكر" في الـ25 من نوفمبر/تشرين ثان الجاري.

وأردفت بيلوسي، إنها تأمل في أن يصوت مجلس النواب على خطة بايدن الاستثمارية التي رصد لها 1200 مليار دولار لتطوير البنى التحتية المتقادمة في البلاد.

ونبه الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي مرارا أنه لن يؤيد هذه الخطة، دون أن يسبقها إقرار الخطة الاجتماعية والمناخية لـ "بايدن".