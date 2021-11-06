4 وفيات و 82 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

وطن: سجلت وزارة الصحة 4 وفيات و 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، بعد إجراء 494 فحصاً مخبرياً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الصحة في التقرير اليومي الموجز، تعافي 300 حالة جديدة من المصابين بالفيروس، ليصل إجمالي المتعافين 180234.

وبلغ إجمالي المصابين منذ بدء الجائحة 184729، والوفيات 1596، في حين يبلغ إجمالي الحالات النشطة 2899.

وتحتاج 82 حالة إلى رعاية طبية في المستشفى، من بينها 55 حالة خطيرة وحرجة.

وفيما يتعلق بالجرعات التي وصلت القطاع، فقد بلغ عددها 1606760 جرعة، تطعم منها 482146 شخصاً ضد الفيروس.