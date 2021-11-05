تسجيلات مسربة تكشف تعرض الاسرى في سجون الاحتلال لاعتداءات وحشية وإطلاق رصاص وقنابل غاز بشكل مباشر عليهم

وطن: نشر برنامج ما خفي أعظم، عبر قناة الجزيرة الفضائية، تسجيلات صوتية حصرية لأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يوثقون معاناتهم، وذلك بعد تمكن ستة منهم من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع، في سبتمبر الماضي.

كما نشر البرنامج، تسريب صوتي لأحد الأسرى، والذي قال: "نعيش في أسوأ ظروف عرفتها البشرية والسجون، جعلت الولدان شيباً".

وأكد أسير آخر في سجن جلبوع خلال تسجيل صوتي له، أن إدارة سجون الاحتلال قمعت كافة الأسرى في السجن، بحجة أنه لا يوجد قانون الآن، وذلك بعد تمكن الأسرى الستة من انتزاع حريتهم.

في السياق ذاته، نشر البرنامج لقطات مسربة تظهر تعرض الأسرى لاعتداءات وحشية وإطلاق رصاص على الأسرى في سجن النقب الصحراوي في عام 2019، بالإضافة الى الكشف عن هويات ضباط وجنود إسرائيليين متورطين في هذه الاعتداءات.

بدوره، قال الأسير المحرر نزار شحادة ان "مصلحة سجون الاحتلال قمعت الأسرى في سجن النقب خلال عام 2019 من الساعة 10 ليلاً وحتى الساعة 5 صباحاً دون توقف.

وأضاف شحادة: "خلال قمع الأسرى في سجن النقب عام 2019 كان يُسحل الأسرى بعد ضربهم إلى الساحة وتصعد الكلاب البوليسية على ظهورهم".

كما عرض البرنامج تسجيلًا صوتيًا لأسير من داخل سجون الاحتلال يقول فيه: نأمل أن تشفى المقاومة الفلسطينية صدورنا في صفقة تبادل جديدة.

وأعرب عن أمله في أن يبرم قائد أركان المقاومة محمد الضيف "أبو خالد" صفقة جديدة تشفي صدورنا وضم الأسرى المحررين إلى صفوف المقاومة.

وعرض تسجيل لأسير يوثق تعذيب أسرى بعد فرار ستة منهم من سجن جلبوع في سبتمبر الماضي، بينها تقييد الأسرى ونقله من زنزانة إلى أخرى.

وشارك أسماء وصورا ضباط شاركوا في تعذيب أسرى في سجن النقب عام 2019.

وبين أنه جرى التعرف على بعض الضباط الذين شاركوا في الاعتداء على الأسرى بسجن النقب عام 2019 وهم "امنون يهافي" و"اورون دروامور" و"شومئيل الكيام" و"افي ابرها" و"ينيف دفيكر".

وظهر خلال تسجيل صوتي لأحد أسرى جلبوع أن إدارة سجون الاحتلال قمعت كافة الأسرى في السجن بدعوى أنه "لا يوجد قانون الآن" .