فصائل المقاومة: لن نسمح بالتنكيل بالأسرى ولو قاد ذلك لمواجهة مفتوحة

وطن: عقبت فصائل المقاومة مساء اليوم الجمعة على ما كشفه برنامج ما "خفي أعظم" الذي يبث على قناة الجزيرة، حول وقائع تعذيب الأسرى في سجون الاحتلال.

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب قال إن تمادي العدو وإصراره على التنكيل بالأسرى، سيصعد الأوضاع ويحدث زلزال بالمنطقة

و أكد حبيب أن شعبنا ومقاومته لن يسمحوا بالتنكيل بالأسرى، ولو قاد ذلك لمواجهة مفتوحة.

من جهته قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم إن ستمرار العدوان على أسرانا وتصعيد الهجمة عليهم، هو صاعق تفجير حقيقي.

و شدد قاسم على أن المقاومة لا يمكن أن تترك الأسرى لوحدهم يواجهون كل هذا التعذيب والإرهاب الصهيوني

و أضاف: "إن المقاومة دائما تراقب سلوك الاحتلال تجاه الأسرى،وتحركت أكثر من مرة لوقف العدوان عليهم، وهي حاضرة في كل يوم لتقوم بدورها".