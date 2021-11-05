بسبب دعمها للفلسطينيين وحركة المقاطعة .. مكتبات الاحتلال توقف بيع كتب الكاتبة سالي روني

وطن: قالت اثنتان من أكبر المكتبات في دولة الاحتلال إنهما توقفتا عن بيع كتب الكاتبة الأيرلندية سالي روني، بعد أن رفضت السماح لناشر إسرائيلي بترجمة كتابها الجديد إلى اللغة العبرية.

وقالت الكاتبة المشهورة إنها تدعم دعوات مقاطعة إسرائيل بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين.

وتأتي الخطوة التي اتخذتها المكتبات كرد فعل ضد قرار روني.

وأثار موقف الكاتبة موجة من المديح والإدانة في نفس الوقت، وتصاعدت هذه الموجة إلى حرب كلامية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت المكتبتان (ستيماتزكي Steimatzky وتزوميت سيفاريم Tzomet Sefarim) الخميس، إنهما ستسحبان كتب روني من فروعهما ومواقعهما على الإنترنت.

ويعد هذا أول إجراء من نوعه من قبل بائعي الكتب في دولة الاحتلال منذ أن رفضت روني الشهر الماضي، محاولة من قبل الناشر الإسرائيلي مودان الحصول على حقوق ترجمة كتابها "عالم جميل، أين أنت".

وقالت الكاتبة إنها بينما كانت "فخورة جدًا" بترجمة روايتيها السابقتين إلى العبرية، إلا أنني "في الوقت الحالي، اخترت عدم بيع حقوق الترجمة هذه لدار نشر مقرها إسرائيل".

وقالت روني إن قرارها جاء تضامنا مع المقاطعة المؤيدة للفلسطينيين، حركة سحب الاستثمارات وفرض العقوبات بي دي إس(BDS) ، التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل بالكامل.

وأضافت أنها لا تستطيع "قبول عقد جديد مع شركة إسرائيلية لا تنأى بنفسها علانية عن نظام الفصل العنصري ولاتدعم حقوق الشعب الفلسطيني التي نصت عليها الأمم المتحدة".