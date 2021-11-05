الاتحاد الأوروبي: قلقون بشأن الحالة الصحية للأسيرين كايد الفسفوس ومقداد القواسمة

رام الله - وطن: أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الحالة الصحية الحرجة للاسيرين المضربين عن الطعام، كايد الفسفوس ومقداد القواسمة الذين يخوضون اضرابا عن الطعام لاكثر من 100 يوم على التوالي، والذين وهم من بين معتقلين آخرين مضربين عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم الإداري حيث تم نقل بعضهم إلى المستشفى.

ودعا الاتحاد الأوروبي في تغريدة على صفحته على موقع تويتر "السلطات الإسرائيلية الى احترام القانون الدولي والكف عن الاستخدام المفرط للاعتقال الإداري دون توجيه تهم فعلية، وتجنب الخسائر في الأرواح."

واكد الاتحاد الاوروبي ان "من حق جميع المعتقلين معرفة بالتهم الموجهة إليهم وأن يخضعوا لمحاكمة عادلة."