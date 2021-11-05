عشرات حالات الاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا واعتقال متضامنين

وطن: أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع واعتقل متضامنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد مدير الاسعاف في جمعية الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بيتا ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

وقال نائب رئيس مجلس بيتا موسى حمايل، إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال المواجهات اثنين من المتضامنين اليهود الذين تواجدوا في المكان دعما لأهالي بيتا.