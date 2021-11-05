الصحة: 7 وفيات و277 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة خلال 24 ساعة

وطن: أعلنت وزيرة الصحةمي الكيلة، اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 7، طولكرم 8، سلفيت 2، رام الله والبيرة 18، طوباس 6، أريحا والأغوار 5، بيت لحم 8، الخليل 20، نابلس 7، جنين 4، قلقيلية 0، قطاع غزة 192".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 10، طولكرم 2، سلفيت 0، رام الله والبيرة 12، طوباس 5، أريحا والأغوار 5، بيت لحم 5، الخليل 35، نابلس 13، جنين 23، قلقيلية 9، قطاع غزة 352".

وسجلت 5 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالتان في الخليل.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 86 مريضاً، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.