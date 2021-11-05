ألمانيا تسجل أعلى حصيلة يومية بفايروس كورونا

وطن: سجلت ألمانيا، أكثر من 37 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، ما يمثل أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وأورد معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية، بـ "تسجيل 37 ألفًا و120 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقارنة بـ 33 ألفًا و949 حالة إصابة أمس الخميس".

ودعا المعهد الأشخاص الذين ما زالوا مترددين من التطعيم إلى الاستفادة من الحماية التي يؤمنها لقاح كورونا.

وحتى صباح الجمعة، تم تطعيم 66.9 ٪ من السكان بشكل كامل ضد كورونا في أنحاء ألمانيا، فيما لا يزال التردد والتشكيك في اللقاح يمثلان تحديًا كبيرًا لسلطات الرعاية الصحية، بحسب المصدر نفسه.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في ألمانيا منذ انتشار الوباء 4 ملايين و697 ألفًا و673، منها 96 ألفًا و763 وفاة، وفق موقع "ورلد ميتر".