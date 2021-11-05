جرافات الاحتلال تغلق الطرق المؤدية الى جبل صبيح في بيتا

وطن: أغلقت جرافات الاحتلال في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة الطرق المؤدية الى جبل صبيح جنوب مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت "المنطقة الصناعية" بمحيط جبل صبيح وقامت بتجريف وحفر الطرق المؤدية للجبل وأغلقتها بالسواتر الترابية.

ويهدف إغلاق الطرقات الى منع وصول الشبان ومركبات الإسعاف لمنطقة المواجهات التي تشهدها القرية عقب الصلاة الجمعة من كل أسبوع.

ودعا حراس الجبل لتصعيد فعاليات الإرباك الليلي والمشاركة في صلاة اليوم الجمعة قرب جبل صبيح.