غزة: 5 حالات وفاة و 192 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، وفاة 5 أشخاص واصابة 192 أخرين بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت "الصحة" في بيان لها، أن الطاقم الطبي المتخصص اجرى 1051 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية سجل خلالها 192 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتعافي 352 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، لافتة إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 184647 إصابة، والحالات النشطة 3121 حالة، والمتعافين 179934حالة، والوفيات 1592 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 82 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 58 حالة.

وبشأن التطعيمات، ذكرت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح 482146 شخصًا.