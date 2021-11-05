د. عقل أبو قرع يكتب لـوطن: المرأة الريفيه وفرصة التأثير في الانتخابات المحلية!!

خلال زيارات نظمتها قبل عدة أيام جمعية المرأه العامله الفلسطينيه للتنمية، في إطار دعمها المتكامل للمرأه الفلسطينيةألمرأة الريفيه وفرصة التأثير في الانتخابات المحلية، وبالاخص للنساء الشابات والريفيات، إلى عدد من التعاونيات التي أسسها ويعمل بها وتقودها نساء، وبالتحديد نساء ريفيات، أو فلاحات، أو مزارعات، كان واضحا النجاح الذي حققته هذه التجمعات التعاونيه، والتي بدأت بعدد قليل من الافراد وفي الغالب بمبادارات ذاتيه وبدافع الحاجه، سواء في مناطق بيت لحم أو الخليل أو رام الله أو نابلس، حيث تنوع الانتاج بين الزراعي النباتي والحيواني، وصولا الى النمو الكبير وتحقيق الاستدامه، سواء في الانتاج أو في التسويق أو كمثال يمكن الاقتداء والبناء عليه.

والتمكين الاقتصادي، أو تشجيع التأثير من خلال المشاركه السياسيه، أو توفير الدعم والتعامل مع ظروف تقيد تمكين المرأه وتوفر لها الدعم التفسي والاجتماعي والقانوني، هي مسارات متعدده، تقوم عليها فلسفىة وبرامج جمعية المرأه العامله الفلسطينيه للتنميه، من أجل الارتقاء بالمرأه الفلسطينيه ومنها الريفيه، وبالتالي الوصول الى مجتمع فلسطيني متقدم في أطار العداله الاجتماعيه والمساواه المبينه على تحقيق التوازن والظروف وتوفير الامكانيات والوصول الى المصادر والفرص في أطار النوع الاجتماعي.

أي تحقيق ذلك للمرأه وللرجل في ظل ظروف وعادات وأنظمة المجتمع التي نحيا فيه، وفي أطار توفير الفرص للمرأه، فأن من الفرص السانحه الان وبشكل واضح، هي فرصة المشاركه في الانتخابات المحليه، التي من المفترض أن تتم المرحله الاولى منها خلال الشهر القادم، وبالتحديد للمرأه الريفيه، حيث من المتوقع أن تتم المرحله الاولى من الانتخابات في مناطق ريفيه، وفرصة مشاركة المرأه الريفيه في هذه الانتخابات، وبالتحديد من خلال الترشح، سوف يتيح لها الفرصه للتأثير وللضغط وبالتالي لاحداث التغيير، في مجتمعها المحلي، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو غيرهما.

وهذا الوضع ينطبق بشكل أكثر وضوحا على المرأه الريفيه الشابه، وهي التي تقود وبنجاح التعاونيات التي قمنا بزيارتها، حيث من المعروف ان المجتمع الفلسطيني بكافة تجمعاته هو مجتمع فتي أو مجتمع شاب،يزخر بالنساء وبالرجال، وهذه الفئه الضخمه من فئات المجتمع العمريه من المفترض ان تأخذ زمام المبادره وتشارك في الانتخابات المحليه القادمه، من أل المساهمه في أحداث التغيير في موازين القوى في البعد الاجتماعي والاقتصادي، أي في تحسين الاحوال والوصول الى الامكانيات والمصادر والفرص والتمكين، وهذا ما يمكن وبوضوح أن توفره المشاركه في الانتخابات المحليه القادمة.

ومشاركة المرأه ومنها المرأه الريفيه بنفسها ومن خلال امكانياتها في الانتخابات ومن ثم بالتغيير هي الوسيله الامثل للوصول الى حقوقها المنقوصه، ومنها توفير فرص العمل، والمساواة في التعليم والاجر، وفرص القيادة والمشاركة في صنع القرار، وتوفير ظروف ومتطلبات الصحه والسلامه المهنيه، وكذلك تطبيق الحد الادنى للاجور، وبالاخص للمرأة الفلسطينيه العامله، التي ما زالت تتقاضى أقل مما يجب.

ومن ضمن الحقوق، هو توفيربيئة العمل السليمه والصحيه، حيث في بلادنا، ورغم ان المرأة العاملة الفلسطينية تشكل فقط حوالي 16% من القوى العاملة الفلسطينية، الا ان تأثير ظروف العمل غير السليمة او غير الصحية عليها، يمكن ان يكون اكثر حده، وله انعكاسات بعيدة المدى وأثار أكثر سلبية أو ديمومة، خاصة اذا كانت المرأة العاملة حاملا، او تقوم بالرضاعة او تعمل على تربية الابناء،واذا ما كان تعرض المرأة الى مؤثرات العمل، من كيميائية او فيزيائية او ميكانيكية او بيولوجية يتم بشكل متراكم ومتواصل.

حيث معروف ومن خلال الابحاث والدراسات المنشورة ان تعرض المرأة العامله الحامل لمواد كيميائية في بيئة العمل يؤدي الى انتقال هذه المواد من خلال المشيمة الى الجنين، وبالتالي احداث تأثيرات عقليه وجسديه بعيدة المدى على الجنين، وكذلك يمكن لهذه المواد الكيميائية ان تنتقل من خلال حليب الام العامله المرضعه الى الجنين، ومن الأمثلة على ذلك هو التعرض للمبيدات الكيميائية للنساء العاملات في قطاع الزراعة ومعروف ان نسبة كبيرة من النساء الفلسطينيات يعملن في الزراعة، وخاصة في مناطق الزراعة المكثفة كمناطق الاغوار ومناطق الشمال في الضفه وفي قطاع غزه، وكذلك امثلة التعرض الى المعادن الثقيلة والمركبات العضوية للعاملات في الصناعات الكيميائية والغذائية وفي صناعة الدمغ والصقل، وفي صناعة الأدوية.

واذا اقتنصت المرأه الريفيه هذه الفرصه، وشاركت بفعاليه وان لم يكن بالترشح بشكل خاص بل بالاقتراع والمراقبه والمتابعه، فإنها سوف تحقق خطوة من خطوات في طريق التأثير في قرارات وفي تغيير أوضاع، تصب في المحصله لصالحها ولصالح العداله من منظور النوع الاجتماعي ولصالح المجتمع بشكل عام، مع العلم أن المرأه الفلسطينيه تشكل حوالي 48% من السكان، والنساء المتعلمات وكما تدل إحصائيات مؤسسات التعليم العالي تصل الى نسبة ال 70% من مجموع الطلبه، والتي جزء كبير منها من النساء الريفيات، التي تستطيع أن ترفد حيزها المحلي والعام بالامكانيات نحو تحقيق التنميه الخاصه وعلى صعيد البلد قاطبه.