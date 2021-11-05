بعد 3 سنوات ونصف من التعطيل و66 ساعة من النقاشات.. الكنيست يصادق على موازنة 2022

وطن: صادقت الهيئة العامة للكنيست، قبيل فجر اليوم، الجمعة، على ميزانية الدولة للعام 2022 بأغلبية 59 صوتا مقابل 56 ومعارضة 56 صوتا، بعد أن كانت قد صادقت أمس على قانون التسويات، وقبل ذلك على ميزانية الدولة للعام 2021.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست على ميزانية الدولة للعام 2021، الأمر الذي يعني إزالة التهديد بحل الكنيست. وأيد الميزانية جميع أعضاء الكنيست الـ61 من الائتلاف، وعارضها جميع أعضاء الكنيست الـ59 من المعارضة. وهذه الميزانية السنوية الأولى التي تتم المصادقة عليها منذ آذار/مارس العام 2018.

وبدأت جلسات الكنيست عند الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء، وانتهت فجر اليوم، بعد 66 ساعة من النقاشات حول الموازنة لعامي 2021 – 2022.

وتعليقا على المصادقة على ميزانية 2021، قال رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، إن "هذا يوم عيد لإسرائيل، فبعد 3 سنوات من دون ميزانية والفوضى، قمنا بتشكيل حكومة وانتصرنا على فيروس كورونا، والآن نجحنا بتمرير ميزانية الدولة ونستمر نحو الأمام بكل قوة".

ويبلغ حجم ميزانية العام 2021، 438 مليار شيكل، بينما ترتفع ميزانية العام 2022 إلى 562 مليار شيكل. وترصد أكبر ميزانية لوزارة التربية والتعليم، والتي تصل إلى 67 مليار شيكل، وميزانية الأمن 62 مليار شيكل، لكن غالبا ما يتم تعديلها وزيادتها، فيما بلغت ميزانية وزارة الصحة 55.3 مليار شيكل، بينها 38.8 مليار شيكل ترصد لصناديق المرضى. كذلك ترصد خاصة تحت مسمى "إنفاقات أمنية مختلفة" بمبلغ 8.9 مليار شيكل، ومن دون توضيح طبيعة هذا الإنفاق أو الهيئات التي ستمولها.

المصدر: (عرب48)