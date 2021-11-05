نصرةً للأسرى.. الآلاف يؤدون صلاة الفجر في الأقصى والإبراهيمي

وطن: أدى الآلاف من المواطنين، اليوم الجمعة، صلاة الفجر في المسجد الأقصى، والحرم الإبراهيمي في الخليل، نصرةً وتضامنًا مع الأسرى المضربين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتوافد المصلون مبكرًا إلى المسجد الأقصى، والإبراهيمي، وسط ترديد شعارات نصرةً للأسرى الذين يواصلون منذ أيام طويلة إضرابهم عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري من قبل الاحتلال.

وتمكن المصلون من الوصول للمسجدين، رغم إجراءات الاحتلال المشددة، ومحاولات التضييق على وصولهم إليها.