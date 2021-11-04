سلطة النقد تنفي اصدار قرارات بإغلاق حسابات بنكية لجمعيات خيرية في قطاع غزة

وطن: نفت سلطة النقد مساء اليبوم الخميس، صحة الانباء المتداولة بشأن اصدار قرارات بإغلاق الحسابات البنكية لبعض الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية لدى المصارف العاملة في قطاع غزة.

واشارت سلطة النقد في بيانٍ لها وصل وطن نسخةً منه، إلى أن ما جرى يتعلق بعدم قيام عدد من الجمعيات بتجديد إجراءات ترخيصها وعدم إجراء انتخابات للهيئات العامة لتلك الجمعيات منذ سنوات وتحديث المفوضين بالتوقيع بشكل يتعارض مع النظام الداخلي لتلك الجمعيات ومتطلبات القانون.

وأكدت على حق تلك الجمعيات بتفعيل حساباتها فور الانتهاء من إجراء الانتخابات للهيئات الإدارية وتحديث المفوضين بالتوقيع على الحسابات البنكية وفقاً للتشريعات النافذة في دولة فلسطين.