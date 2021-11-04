10 عوائل مقدسية تتسلم قرارًا بإخلاء بناية سكنية في الطور

وطن: تسلمت 10 عائلات يوم الخميس، قرارات من بلدية الاحتلال الإسرائيلي تقضي بإخلاء منازلها في الحردوب ببلدة الطور بمدينة القدس المحتلة خلال أسبوع، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال أحد المتضررين من قرار الاخلاء فايز الخلفاوي، إن العائلات قدمت استئنافًا لقرار الإخلاء والهدم لكنه رُفض، كما قدم طلب آخر بتمديده ورفض أيضًا.

وأشار إلى أن العائلات قدمت عدة مرات طلبات لبلدية القدس لترخيص البناية، إلا أنها رفضت.

وذكر أن العائلات تسلمت اليوم قرارًا نهائيًا باخلاء منازلهم خلال أسبوع، للشروع بهدمها.

وتسكن العائلات البناية منذ عام 2011 وتضم خمسة طوابق، وتبلغ مساحة كل طابق 270 متر مربع، ويضم كل منزل 4 غرف ومطبخ ودورة مياه.

ويعيش في البناية كل من: أكرم عاشور، مصطفى عاشور، زياد أبو اسبيتان، عماد الغوج، الشقيقين سنان وسعيد الخلفاوي، إبراهيم جودة، موسى أبو الحلاوة، وائل بدر.

ووصف الخلفاوي الذي يعيش مع نجليه قرار الإخلاء بالجائر والمجحف، ويهدد ما بين 60 إلى 70 فردا بالتشرد من منازلهم.

وقال إنه يعيش مع زوجته ونجليه وعائلتهما في منزلين بالبناية، وهما المأوى الوحيد لنحو 15 فردا، وبدونهما سيكون مصيرهم العيش بالعراء.

(صفا)