"بلاطة" و"السموع "يحتكمان للتعادل الإيجابي في دوري المحترفين

وطن: تعادل فريقا مركز بلاطة "الجدعان" وشباب السموع " الليث"، إيجابيا، بهدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب الجامعة العربية الأمريكية في جنين، ضمن الأسبوع السادس من دوري المحترفين بكرة القدم.

وجاءت مجريات المباراة مثيرة وحملت معها الندية مع تبادل الهجمات وتهديد المرميين.

وبهذه النتيجة، أصبح رصيد بلاطة 4 نقاط في المركز العاشر، أما السموع فبقي خامسا رافعا رصيده إلى 10 نقاط.

وافتتح بلاطة التهديف في الدقيقة 50 عبر لاعبه عمر صندوقه، قبل أن يعدل السموع النتيجة مع الدقيقة الأخيرة بواسطة رأسية راني مسالمة.