وزارة الاقتصاد الوطني وبنك فلسطين يختتمان لقاءات توعوية لصاحبات الأعمال الصغيرة

وطن: اختتمت ووزارة الاقتصاد الوطني وبنك فلسطين، السلسلة الأولى من اللقاءات التوعوية لصاحبات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في محافظات جنين، نابلس، الخليل والقدس.

وبينت رئيس وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد الوطني عبير عمران، أن الهدف من هذه اللقاءات يتمثل في تنظيم أعمال ومشاريع السيدات الرياديات بشكل رسمي ومنظم، وحماية ودعم تلك المشاريع في كافة القطاعات الاقتصادية، وتفعيل أدوارهن الإيجابية في تنمية الاقتصاد الوطني.

واشارت عمران الى أهمية التسجيل والتحول الى قطاع منظم كون ذلك سيمكن صاحبات المشاريع الصغيرة من الاستفادة من البرامج والمشاريع والمنح التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الشريكة، لافتا الى اهمية هذه اللقاءات في التوعية المصرفية لصاحبات الأعمال إلى جانب تعريفهن بأنشطة الوزارة وبرامجها الداعمة لريادية المرأة.

بدوره أعرب محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين عن اعتزازه بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني الهادفة الى توعية صاحبات الأعمال الصغيرة المصرفية بالخدمة التي تقدم من الوزارة والبنك لافتاً الى ان هذه اللقاء تأتي في إطار سعي البنك لتحقيق الشمول المالي وتعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات للوصول إلى شرائح مختلفة من المجتمع.

وأشار إلى ان بنك فلسطين ومن خلال برنامج فلسطينية يُعنى بدعم ريادة الأعمال النسوية ساعياً إلى المساهمة في تمكين النساء من الانطلاق بمشاريعهن وبما يسهم في توفير فرص مدرة للدخل لهن ولغيرهن من النساء، وذلك من خلال تطوير معرفتهن المصرفية والتسويقية والإدارية والقيادية، وتعريفهن بالمهارات الرقمية التي تساندهن في تطوير مشاريعهن ومنتجاتهن.

يذكر انه وبالتزامن مع انعقاد اللقاءات التوعوية؛ كان هناك تواجد "بنكي رحّال" من أجل تقديم الخدمات المصرفية للسيدات المشاركات في اللقاءات، حيث تم تقديم خدمات فتح الحسابات وإصدار البطاقات بشكل فوري بالإضافة إلى تقديم وتعبئة طلبات بعض الخدمات المصرفية، وذلك بهدف تمكين العملاء والمجتمع من الوصول إلى الخدمات المصرفية في أماكن تواجدهم.