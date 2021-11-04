الأسير مجدي القبيسي يتنسم الحرية بعد 19 عاما

وطن: فرجت سلطات الاحتلال اليوم عن الأسير مجدي القبيسي من بلدة عبوين قضاء رام الله، بعد أن أمضى 19 عاما في سجون الاحتلال.

واعتقل جيش الاحتلال القبيسي في 7 نوفمبر 2002 عقب اقتحام منزل عائلته في بلدة عبوين قضاء رام الله، وأخضع لتحقيق قاس لأكثر من شهرين حيث تعرض لأشد أنواع التعذيب والتنكيل في مركز تحقيق المسكوبية.

واتهمت الاحتلال القبيسي بالانتماء لـ"كتائب القسام" والمشاركة في عمليات إطلاق نار على سيارات المستوطنين قرب رام الله، وحكم عليه بالسجن الفعلي مدة 19 عاما.

وقبل اعتقاله، كان مجدي يدرس هندسة الحاسوب في جامعة بيرزيت، ولكن سلطات الاحتلال منعته من إكمال تعليمه ثم سمحت له لاحقا بالانتساب إلى جامعة القدس المفتوحة، كما حرمت عائلته من زيارته لسنوات.

وانهمك القبيسي بالدراسة والتأليف، وحفظ القرآن الكريم عام 2008 خلال تسعة أشهر فقط.