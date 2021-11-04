لجان العمل الصحي و جامعة خايين الإسبانية تطلقان مشروع بروتوكولات الأمراض المزمنة غير المعدية

بدأت مؤسسة لجان العمل الصحي تنفيذ مشروع (مشروع بروتوكولات الأمراض المزمنة غير المعدية)، الهادف لتحسين معالجة الأمراض المزمنة غير المعدية في فلسطين بالتعاون والشراكة مع جامعة خايين الإسبانية وعدد من المؤسسات الفلسطينية وذلك من خلال البحث، وتطبيق البروتوكولات، وبناء القدرات ووقاية المجتمع.

ويهدف المشروع لإعداد وتحديث بروتوكولات للأمراض المزمنة التي تطبق في المؤسسة والتعديل عليها بما يراعي النوع الاجتماعي والوضع الوبائي الحالي الناجم عن وباء كوفيد19، بالإضافة إلى إنشاء مرصد للأمراض المزمنة غير المعدية في فلسطين كمساحة لتحليل البيانات، وإعادة صياغة البروتوكولات الخاصة بالأمراض المزمنة غير المعدية كأمراض الجهاز التنفسي (الأزمة)، الضغط، أمراض القلب والسكري وغيرها.

تدريب العاملين الصحيين على هذه البروتوكولات سيتم من خلال تنفيذ العديد من ورش التثقيف والتعزيز الصحي في مجال الأمراض المزمنة لكافة شرائح المجتمع (كبار السن والنساء بشكل خاص والشباب)، وسيصار لتعميم نهج النوع الاجتماعي من خلال عمل بروتوكول مضاد للعنف ومراجعة كاملة للبروتوكولات.

ويشارك في تنفيذ المشروع الذي يستمر حتى العام 2023 إلى جانب مؤسسة لجان العمل الصحي، جامعة خايين الإسبانية، وجمعية القدس للتضامن مع شعوب الوطن العربي، وتقوم استراتيجيته على تكوين المرصد عبر جدول مشترك بين القطاعات، والبروتوكولات بالمراجعة والإنشاء، والتدريب الصحي والمنصة الرقمية والوعي العام، و البروتوكولات الوقائية الخاصة ب COVID-19 ، وعمل ورش عمل وبروتوكولات تتعلق بالعنف الجنساني.

وفيما يخص آليات التطبيق في فلسطين كمكان لتحليل البيانات سيكون النشاط الأول تأسيس مرصد للأمراض المزمنة غير المعدية بالبحث وتوليد المعرفة المتعلقة بالأمراض المزمنة غير المعدية. وتزويده بالموارد والاستراتيجيات من خلال نظام تسجيل البيانات الموجودة ميدانياً بغرض نقل المعرفة المنبثقة من البيانات إلى تحسينها ونقلها للمواطنين وليس جمع البيانات فقط.

وفي النشاط الثاني سيعمل المشروع على تحديد وتحليل البروتوكولات الحالية فيما يتعلق بالأمراض المزمنة غير المعدية وكذلك استراتيجيات النهج التي تؤديها مؤسسة لجان العمل الصحي وتكييفها لتلبية الاحتياجات الصحية الجديدة. النشاط الثالث سيخلص لإعداد بروتوكولات محدثة جديدة لرعاية مرضى الأمراض المزمنة غير المعدية (لتكييفها مع الوضع الوبائي الحالي). حيث سيتم تعديل البروتوكولات الحالية للاحتياجات الجديدة.

إجماع مشترك بين المؤسسات الصحية الفلسطينية بمختلف قطاعاتها للوقاية من الأمراض المزمنة غير المعدية ومع الهيئات الصحية المحلية ووسائل الإعلام سيكون النشاط الرابع حيث تعد مشاركة الهيئات الصحية المحلية أمرًا ضروريًا عند دمج أي استراتيجية صحية. إضافة للدور الحاسم لوسائل الإعلام في نشر الاستراتيجيات المتفق عليها بين المواطنين.

كما أن المشروع في جوانبه التنفيذية سيحدد الاحتياجات التدريبية للكادر الصحي مع توضيح مقترحات التدريب المحددة، وإعداد خطة تدريبية للكادر الصحي الذي يعمل على البرامج وفي المراكز التي تديرها مؤسسة لجان العمل الصحي. وتطوير وتنفيذ منصة تدريب رقمية كأداة للتدريب الصحي، وكذلك تطوير ورش العمل والتدريب النظري والعملي للموظفين الصحيين (العاملين في البرامج وفي المراكز التي تديرها مؤسسة لجان العمل الصحي) سيتم تنفيذ هذه الدورات من قبل أعضاء جامعة خايين والعامليين الصحيين الإسبان، وسيتم تكييفها مع الوضع الوبائي والسياق الثقافي والاجتماعي والسياسي. وسيركز محتوى ورش العمل على تلك الاحتياجات التدريبية المحددة مسبقًا في النشاط الثاني.

بالإضافة لتصميم وإطلاق حملة توعية للوقاية عن الأمراض المزمنة غير المعدية من خلال المواد السمعية والبصرية من أجل تنظيم استراتيجية رعاية شاملة، مع رؤية عالمية للعمل التعاوني بين المهنيين والمرضى. وعقد 25 ورشة عمل حول الوقاية من الأمراض المزمنة غير المعدية والتدابير الوقائية لمرض كوفيد19 وتصميم وتنفيذ بروتوكول محدد للكشف عن النساء والأطفال ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وإعلامهم ومساعدتهم، وتعميم منظور النوع الاجتماعي في البروتوكولات الجديدة لدمجها في نظام الرعاية الصحية لمؤسسة لجان العمل الصحي، إلى جانب تنفيذ دورة تدريبية حول النوع الاجتماعي تستهدف العاملين الصحيين من أجل تدريبهم على إمكانية تطبيق منظور المساواة بين الجنسين الذي تم تضمينه في البروتوكولات المحدثة.