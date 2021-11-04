نيابة الاحتلال تُجمد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس للمرة الثانية

وطن: جمدت نيابة الاحتلال أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس للمرة الثانية.

وقال هبئة شؤون الاسرى والمحررين أن قرار التجميد لا يعني إلغاؤه، لكن هو بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير الفسفوس، وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، ويبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلاً من حراسة السّجانين، علمًا بأن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، لكن لا يستطيعون نقله لأي مكان.

ويقبع الأسير الفسفوس بمشفى "برزلاي" بوضع صحي خطير ومقلق ويواصل إضرابه لليوم (113) رفضا لاعتقاله الإداري.