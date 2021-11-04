استطلاع وطن: 61 بالمئة يعتقدون أن قادة الفصائل والحركة الاسيرة سيفرج عنهم في صفقة التبادل المقبلة

رام الله - وطن: أظهر استطلاع للرأي، أجرته شبكة وطن الإعلامية أن غالبية المستطلعة آراؤهم يعتقدون ان صفقة كبيرة ستبرم بين المقاومة وحكومة الاحتلال سيفرج خلالها الاحتلال عن أسماء وقيادات من الحركة الاسيرة.

وطرحت وطن، خلال الايام الماضية، على موقعها الإلكتروني، السؤال التالي: هل تتوقع ان تكون صفقة تبادل الاسرى القادمة بين المقاومة والاحتلال؟

وقد قال 61 بالمئة ممن شاركوا في هذا الاستطلاع ان الصفقة المقبلة ستكون كبيرة وسُيفرج من خلالها الاحتلال عن أسماء وقيادات من الحركة الأسيرة،

بينما رأى 18 % من المستطلعين انه لن يتم عقد صفقة تبادل بسبب تركيبة حكومة الاحتلال الحالية، في حين قال 21% بانه سيتم انجاز صفقة تبادل الاسرى دون الافراج عن قيادات من الحركة الاسيرة وأصحاب الأحكام العالية.

وارتفعت وتيرة التسريبات حول وجود تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الاسرى بين المقاومة وحكومة الاحتلال، التي تجري برعاية المخابرات المصرية.

وكان وزير المخابرات المصرية عباس كامل، قال يوم أمس إن مصر تحاول التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بالإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار، وتبادل الأسرى بين "إسرائيل" وحماس.

ورأى كامل أن "مثل هذه الصفقة يجب أن تبدأ بالإفراج عن أسرى فلسطينيين مسنين، وأسيرات فلسطينيات في سجون الاحتلال، كما سيتعين عليها معالجة إعادة جثتي جنديين إسرائيليين وإطلاق سراح مدنيين تحتجزهم حماس في غزة" .