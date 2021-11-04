المستشار أبو شرار يبحث تعزيز التعاون مع وفد نقابة المحامين

وطن: التقى رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار في مكتبه اليوم، بوفد من نقابة المحامين ممثلاً بأعضاء مجلس النقابة الأستاذ إسماعيل حسين، والأستاذ أمجد الشلة، والأستاذ فادي عباس، بحضور القاضي وسام السلايمة رئيس محكمة بداية رام الله، والقاضي أحمد ولد علي أمين عام مجلس القضاء الأعلى.

ورحب المستشار أبو شرار بوفد نقابة المحامين وأكد على أهمية الشراكة وتكاملية الأدوار بين أركان العدالة، وقال إن نقابة المحامين هي الرافد الرئيسي للعمل القضائي والبيت الأول للمهنة القانونية.

وبحث الطرفان عدداً من المواضيع المشتركة، أبرزها سرعة البت في القضايا وتحسين أوضاع مباني المحاكم وبالذات مبنى محكمة بداية وصلح رام الله، بالإضافة إلى عمل محاكم التسوية، وغيرها من المواضيع.

وأبدى أعضاء نقابة المحامين استعدادهم لدعم جهود مجلس القضاء الأعلى بهدف النهوض بالسلطة القضائية وتيسير وصول المتقاضين للعدالة، وأكدوا على ضرورة إصدار التعديلات القانونية اللازمة لتطوير العمل القضائي.

وشددت النقابة على موقف مجلس القضاء الأعلى بشأن محاكم التسوية وضرورة تزويد المجلس بالخطة الاستراتيجية لعمل هيئة تسوية الأراضي بهدف تزويد محاكم التسوية بالعدد المناسب من القضاة.

واتفق الطرفان على عقد اجتماعات دورية للوقوف على متطلبات العمل القضائي، وتشكيل لجان مشتركة لتطوير بيئة التقاضي في فلسطين، وتحسين واقع الخدمة القضائية التي يتلقاها المواطن الفلسطيني.