الصحة: تسجيل 8 حالات وفاة و 300 اصابة بفايروس كورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل 33، جنين 14، طولكرم 7، أريحا والأغوار 5، رام الله والبيرة 24، بيت لحم 7، طوباس 2، ضواحي القدس 2، قلقيلية 2، سلفيت 1، نابلس 2، قطاع غزة 201".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل 29، جنين 14، طولكرم 4، أريحا والأغوار 5، رام الله والبيرة 11، بيت لحم 37، طوباس 3، ضواحي القدس 3، قلقيلية 4، سلفيت 4، نابلس 26، قطاع غزة 160".

وسجلت 4 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالة في جنين، حالة في الخليل، حالتان في نابلس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 51 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 86 مريضاً، بينهم 8 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.