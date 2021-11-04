شرطة الاحتلال تقتحم مسجد قبة الصخرة

وطن: اقتحم عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مسجد قبة الصخرة المشرفة بالقدس.

وقالت مصادر محلية إن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا قبة الصخرة، خلال قيام لجنة الإعمار في المسجد الأقصى بأعمال صيانة في شبكة الكهرباء داخل القبة، وأعاقوا استمرار عملها، وهددوا رئيس لجنة الإعمار بسام الحلاق باقتياده إلى أحد مراكز الاعتقال بالقدس.

يشار إلى أن مستوطنين برفقة ما تسمى جمعية "نساء من أجل الهيكل" واصلوا اليوم اقتحام الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، عبر باب المغاربة تحت حماية مشددة من عناصر شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات في باحاته، كما أدوا طقوسا بالمنطقة الشرقية منه.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين الوافدين للأقصى.