"الحكواتية".. الفكرة التي وصلت إلى العالمية

وطن- محمود حسنين: بلباسها التقليديّ البسيط، وبلسانِها الّذي ينطق الكلمات بعاميّةٍ فلسطينيّة، تسردُ الشابّة الفلسطينيّة فداء، ابنة قرية كفر نعمة غرب رام الله حكاياتها للأطفال والشباب ومختلف الفئات العمريّة الأخرى. مسخّرةً دراستَها الجامعيّة في تخصّص التربية وعلم النّفس في موهبتها الّتي تحوّلت في العام ٢٠٠٩ إلى مهنةٍ احترفتها.

وتقول: أنا فداء عطايا "بخرّف خراريف" وبحكي حكايات، لمين ما كان، أنا من بلد اسمها كفر نعمة غرب رام الله، ودرست تربية وعلم نفس ثم درست الدراما حتى أكون قادرة على سرد الحكايا بشكل أفضل.

مارسَت المرأة الفلسطينيّة فنّ الحكايا داخلَ البيوت منذ القدَم، ولكنّها لم تمارِس هذا الفنّ كمهنة. فصوتُها كان محصوراً بين جدران المنزل والعائلة فقط. لهذا، قرّرت فداء أن تتجاوز هذا الأمر الّذي كانَ حكراً على الرّجال لعقودٍ طويلة وأن تكونَ من أوائل النّساء اللواتي قرّرنَ احتراف المهنة.

"مصدر الحكايا الشعبية الفلسطينيّة والخرّافية بين قوسين هي المرأة الفلسطينيّة. معروف هاد الإشي. اليونسكو عرّفت الحكاية الشعبية أو الخرافية بأنها الحكاية الشعبية اللي بترويها المرأة الفلسطينيّة".

تعمل فداء على جمعِ القصص والحكايا الشعبية منذ سنوات، كانت جدّتها الكنز الأوّل لها، فأخذت فنَّ سرد الحكايا منها، ثمَّ بدأت بالبحثِ عن الحكايا الشعبية من شمال فلسطين إلى جنوبها. ولم تكتف بذلك، فجابَت العالم باحثةً عن حكايا شعوبِ العالم المختلفة.

وحول ذلك تضيف فداء: "أول اشي حكاياتي بحصل عليهن من حكايات جدتي، تانياً مصدري في الحكايات هن السيدات كبيرات السن في قريتي او القرى المجاورة ثم أنتقل للمدينة والمدن الأخرى من شمال فلسطين حتى جنوبها، ثم أنتقل إلى دول العالم حتى أستمع إلى حكايات الدول مثل ألمانيا وإيطاليا والهند وجنوب افريقيا".

طوَّرت فداء أسلوب روايةِ الحكايا الشعبية، فلم يعد لسانها هو أداتها الوحيدة، فشغفُها في هذه المهنة جعلها تسخّر كل إمكاناتها، من ملابسها ولغةِ جسدها والأدوات التي تستخدمها في سبيل إيصال فكرتها ومغزى حكايتها إلى جمهورها بطريقةٍ جميلة.

بإبداعها ولسانِها في سرد الحكايا، انطلقَت فداء من قريتها الصغيرة لتصلَ إلى مسارح العالم ولتشاركَ في مهرجاناتٍ دوليّة تختصّ بالحكاياالشعبية؛ لتكونَ الحكواتيّة التي احترفَت المهنة ووصلت إلى النجوميّة بها.