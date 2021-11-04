الاحتلال يتجه لتفعيل أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ الأسير مقداد القواسمة

رام الله - وطن: قال نادي الأسير ان نيابة الاحتلال العسكرية للاحتلال، ابلغت المحامي جواد بولس عن نيتها بتفعيل أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ الأسير مقداد القواسمة المضرب منذ (106) أيام، مُدعية أن هناك تقارير طبيّة، تُشير إلى وجود تحسن على وضعه الصحيّ.

وحمّل المحامي بولس النيابة كامل المسؤولية عن هذه الخطوة، وطلب التحقق من التقارير الطبيّة الصادرة عن مستشفى "كابلان" الإسرائيليّ، والتي كانت قد أكدت في كافة تقاريرها السابقة أن مقداد يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة