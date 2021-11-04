مجمع النقابات المهنية يدعو منتسبيه لـ "الإضراب عن الطعام" اليوم تضامناً مع الأسرى الستة

وطن: صرحت نقيب المهندسين، نادية حبش، لـوطن إن فعالية "الإضراب عن الطعام" المقررة اليوم الخميس، تشمل "كافة النقابات المنضوية تحت مجمع النقابات المهنية وتدعو منتسبيها إلى المشاركة في فعالية اليوم وكافة الفعاليات المساندة للأسرى المضربين عن الطعام".

وتأتي هذه الفعالية بدعوة من مجمع النقابات المهنية تأكيداً على دعوة شبكة الأسرى المحررين وبالتشارو مع مع هئيات الأسرى والحراكات والقوى والمجموعات الشبابية والقوائم والفعاليات الشعبية، وستتزامن مع فعالية الإضراب مع اعتصامات للمضربين في مراكز المدن والبلدات عند الساعة الثانية عشر ظهراً.

وقالت، انطلاقاً من اليوم، فان "هذه دعوة مفتوحة للمشاركة في كافة الفعاليات المساندة للأسرى"، مطالبة "المهنيين في نقابة المهندسين بالإضراب عن الطعام وعدم تقديم الضيافة والأكل" لافتة إلى أن أحد الأسرى الستة المضربين عن الطعام زميل في نقابة المهندسين، وهو الأسير المهندس علاء الأعرج.

وأشارت في حديثها إلى أن الخطوات التضامنية مع الأسرى "في تصعيد"، وذلك بالتنسيق مع القوى الوطنية والإسلامية والحراكات الشعبية والشبابية بهدف تحريك الشارع لمساندة الأسرى في إضرابهم عن الطعام ومن أجل الضغط للإفراج عنهم".

وأوضحت أن "الخطوات تحمل رسائل بأن الأسرى ليسوا وحدهم"، وانه "يفترض من كافة شرائح المجتمع الفلسطيني أن يكونوا سنداً للأسرى في حربهم ضد الاحتلال ولتحقيق مطالبهم بالإفراج عنهم"، مضيفة "يفترض بنا أن نحرك الشارع، وأن نساندهم. ولا يجوز كمهنيين أن نعزل أنفسنا عن هذا النضال الوطني".

وذكرت بأن مجمع النقابات المهنية قام بخطوات تضامنية بدأت بالمشاركة في مسيرات متقطعة ذات خطابات تضامنية، وأصبحت هذه المسيرات التضامنية تنظم أربع مرات أسبوعياً وفق حديث حبش. حيث نظمت مسيرات الاثنين الماضي وأول أمس الثلاثاء وأمس الأربعاء، رافقها تصعيد، مثل إضراب اليوم، مؤكدة انه و في حال "استمر وضع الأسرى دون تغير ستكون هناك خطوات تصعيدية أخرى".