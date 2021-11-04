شركة كهرباء القدس: نواصل بذل الجهود لإستعادة استقرار النظام الكهربائي

وطن: قالت شركة كهرباء القدس أنها بذلت وما تزال تبذل، الجهود الضخمة لإستعادة استقرار النظام الكهربائي، بدءاً من تشغيل محطة قلنديا، مروراً بزيادة القدرة الاستيعابية لمناطق الامتياز، والقرض التجميعي الذي اضطرت الشركة لأخذه بهدف دفع خسائر السرقات وديون غير الملتزمين على حسابها، وصولاً إلى الحملة الإعلامية والميدانية الواسعة التي شنتها الشركة ضد السرقات في الآونة الأخيرة.

وقالت الشركة في بيان وصل وطن نسخة عنه ان جهودها لم تتوقف هنا، بل ما تزال تعمل بالتعاون مع الحكومة على وقف قرار القطع الإسرائيلي من جهة، ومن جهة أخرى التخفيف قدر الإمكان من حدة القطع (زمانياً ومكانياً) لمشتركي الدفع المسبق والملتزمين بدفع فواتيرهم المستحقة، والذين هم الهاجس الوحيد الذي نفكر فيه في كل مرة.

ولفتت الشركة الى أن قرار القطع الأخير الاسرائيلي سوف يشمل :

منطقة القدس: الرام / أجزاء من عطروت ويشمل (جريدة القدس، مصنع الشويكي) / الكسارات / ضاحية الاقباط / ضاحية البريد / جبع / مخماس.

منطقة رام الله: بيرنبالا / الجيب / الجديرة / منطقة دور الخلايلة / قلنديا البلد / بيت حنينا القرية / أجزاء من منطقة معبر قلنديا وتشمل (نزول الكسارات / خليل الرحمن والمجاورون).

وأعربت الشركة عن اعتذارها لعدم تمكن جهودها الضخمة في حل الأزمة وان امكانيات الشركة لم تتغلب على حجم السرقات العالية والمستمر ايضا.

