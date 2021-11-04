مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا "تلمودية"

رام الله - وطن: اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا علنية بمحيطه الشرقي.

وأفاد شهود عيان، أن مستوطنين برفقة ما تسمى جمعية "نساء من أجل الهيكل" اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، عبر باب المغاربة تحت حماية مشددة من عناصر شرطة الاحتلال الخاصة، ونفذوا جولات في باحاته، كما أدوا طقوسا "تلمودية" بالمنطقة الشرقية منه.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات مختلفة ومتكررة من قبل المستوطنين بحماية عسكرية من قوات الاحتلال، لمحاولة فرض أمر واقع بالأقصى وتقسيمه.