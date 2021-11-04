الاحتلال يهدم مسجداً و 3 منشآت زراعية في قرية دوما

وطن: هدمت سلطات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، مسجدا و 3 منشآت زراعية في قرية دوما جنوب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة دوما برفقة جرافة وهدمت مسجدا قائما ويأمه المصلون منذ سنتين، في منطقة أبو صيفي شرقي البلدة.

وقال رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة لوطن، ان اكثر من 15 آلية عسكرية ترافقها آليات هدم وتجريف اقتحمت القرية من 3 محاور فجر اليوم الخميس، وهدمت مسجدا و 3 منشآت زراعية في أطراف القرية، كما حاول جنود الاحتلال الاعتداء على رئيس مجلس القرية.

وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بيان إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم مصلي "أبو صافي" الموجود في حيٍّ ملاصق لقرية دوما فجر اليوم الخميس، في خطوة اعتبرتها الوزارة اعتداء واضحا على المقدسات والأماكن الدينية الخاصة بالمسلمين.

وقال حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف بأن هذا العمل الخارج عن الأعراف الدولية والإنسانية بهدم المصلى والسور المحيط به، ومرافقه العامة من أماكن للوضوء، يمثل تحديا لمشاعر المسلمين، ويحتاج منا إلى وقفة جدية لمنع تكراره وتوسُّعه من قبل هذا الاحتلال الذي لا يدخر فرصة في دفع المنطقة بأسرها إلى حرب دينية، في تعدياته المستمرة على مقدساتنا الإسلامية في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي.

وأشار الى ان المصلى الذي تم هدمه يخدم المئات من أبناء شعبنا في منطقة ملاصقة لقرية دوما في الجنوب الشرقي لمدينة نابلس، وخاصة من البدو والمزارعين الذين يرتادونه خلال قيامهم بأعمالهم خارج البلدة منذ عامين.