نقابة المحامين تحمل الإحلال مسؤولية حياة الاسرى المضربين عن الطعام والاسير المحامي بشير الخيري

رام الله - وطن: حمّلت لجنة الاسرى والحريات العامة في نقابة المحامين، سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة الاسرى المضربين عن الطعام وخاصة الاسيرين الفسفوس والمقداد اللذان وصلا في اضرابهما عن الطعام الى حد الموت، وسط تواطؤ الاحتلال وما يسمى بقضائه عن الافراج عنهما ووقف سياسة الاعتقال الاداري غير الانساني وغير القانوني.

وعبّر المحامي أمجد الشلة رئيس لجنة الاسرى والحريات العامة في نقابة المحامين في بيان وصل وطن نسخة عنه عن تخوف النقابة الشديد على حياة الاسرى المضربين عن الطعام محملاًّ سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

واستنكر الشلة اعتقال المحامي بشير الخيري الثمانيني في العمر والذي يعاني من عدة امراض مزمنة، لافتا الى ان الخيري لا يزال في الحجر الصحي في سجن عوفر الامر الذي يشكل خطورة على حياته.

وطالب الشلة المؤسسات الدولية وعلى راسها الصليب الاحمر الدولي بالوقوف عند مسؤولياتها وردع الاحتلال الاسرائيلي واجباره على الافراج الفوري عن الاسرى المضربين عن الطعام، وعن الاسير المحامي بشير الخيري والاسير القائد ناصر ابو حميد الذي بحاجة الى عناية طبية فائقة.