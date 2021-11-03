تشافي يرغب في العودة لبلاده وسط محادثات ليتولى تدريب برشلونة

وطن: قال الإسباني تشافي هيرنانديز، لاعب فريق برشلونة السابق، والمدير الفني الحالي لنادي السد القطري ، إنه “يريد حقا العودة إلى بلاده “.

جاءت تصريحات تشافي في الوقت الذي تجرى فيه إدارة برشلونة محادثات مع مسؤولي نادي السد ، لكي يتولى الإدارة الفنية للفريق الكتالوني.

وحضر رافاييل يوستي، النائب الأول لرئيس برشلونة، وماتيو أليماني، مدير كرة القدم بالنادي، تعادل السد 3 / 3 مع الدحيل اليوم الأربعاء، ببطولة دوري نجوم قطر لكرة القدم، وهي النتيجة التي أبقت فريق تشافي على صدارة ترتيب المسابقة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الدحيل.

