وفاة مواطن شنقا داخل منزله شمال قطاع غزة

وطن: أُعلِن مساء الأربعاء، عن وفاة مواطن شنقا داخل منزله في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقالت الشرطة بغزة في تصريح صحفي إنها فتحت تحقيقاً اليوم الأربعاء، حول وفاة مواطن في بيت حانون.

وبحسب الشرطة، تم العثور على مواطن من عائلة "أبو عودة" متوفياً داخل منزله، لافتة إلى وجود شبهات حول وفاته شنقاً، واالتحقيقات مستمرة.

وأوضحت أنه تم نقل المواطن إلى المشفى جثة هامدة، مبينة أن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها من أجل كشف ملابسات الحادث ومعرفة أسباب الوفاة.