حماية المستهلك تحذر من التلاعب بأوزان وأسعار الخبز

وطن: حذرت اللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك، جمعية ونقابة أصحاب المخابز من التلاعب بأوزان وأسعار ربطة الخبز المتعارف عليها في قطاع غزة 3 كيلو بسعر 7 شيقل، وفي الضفة الغربية والقدس وزن 1 كيلو بسعر 4 شيقل.

واعتبرا في بيان صدر عنهما، مساء الأربعاء، أن أي تخفيض في الوزن أو رفع في السعر يندرج في دائرة التلاعب بالوزن على حساب السعر المتعارف عليه، وأنه نوع من أنواع الخداع للمستهلكين وسرقة واضحة لقوت أبناء شعبنا الصامدين المرابطين.

وأعرب رئيس جمعية حماية المستهلك، أمين عام اللجان الشعبية عزمي الشيوخي عن رفض جمهور المواطنين والمستهلكين لأي تلاعب في الوزن المتعارف عليه لربطة الخبز أو سعرها.

وحذر جمعية ونقابة أصحاب المخابز في شقي الوطن من التلاعب بالأسعار أو الأوزان لربطة الخبز.

وأوضح أن الخبز يمثل السلعة الأساسية الأولى ضمن قوائم المواد الغذائية والتمونية الاستهلاكية الأساسية التي لا يستغني عنها أي مواطن أو مستهلك.

وأضاف أن الخبز سلعة استراتيجية وأساسية، وسلعة دفاعية لمواجهة التحديات والأخطار الاحتلالية والاستيطانية، ولتعزيز صمود شعبنا، وتمثل قوت الأغنياء قبل الفقراء الذين يعيش كثيرا منهم وفي كثير من الأحيان على الخبز والشاي إن وجد في ظل الارتفاع الكبير لنسبة البطالة والفقر والتآكل في الاجور والرواتب.

ودعا الشيوخي وزارة الاقتصاد وجميع الجهات التنفيذية والرقابية لتشديد الرقابة على المخابز بما يتعلق بالتزامها بالأسعار والأوزان والالتزام بشروط الصحية والسلامة العامة والتعليمات الفنية الالزامية وتحويل المخالفين للعدالة.