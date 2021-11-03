الهيئة المستقلة تناقش مسودة تقرير أعدته حول الحق في حرية تنظيم العمل النقابي

وطن: نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" جلسة خاصة لمناقشة مسودة تقرير أعدته بعنوان (الحق في حرية التنظيم النقابي، دراسة حالة: الحق في حرية التنظيم النقابي في الوظيفة العامة)، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن وزارات العمل، التنمية الاجتماعية، العدل، وديوان الموظفين العام، نقابات الأطباء، المهندسين، العاملين في الوظيفة العمومية، مركز القدس للمساعدة القانونية، مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، معهد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، الحق، ومركز شمس، أمان، وهيئة مكافحة الفساد، اتحاد المعلمين، واتحاد نقابات المهن الصحية.

وتحدث خلال الجلسة التي أدارتها الأستاذة خديجة زهران مديرة دائرة السياسات في الهيئة، الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة، والأستاذ ليد البايض مدير عام الإدارة العامة وعلاقات العمل بوزارة العمل، والنقابي بسام زكارنة، والنقابي محمود زيادة.

وأكد الدويك على أهمية الحق في التنظيم النقابي ووجود نقابات قوية، كون الحق في التنظيم النقابي هو أحد حقوق الإنسان التي كفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وباعتباره أيضاً حقاً يدعم جملة من حقوق الإنسان الأخرى كالحق في العمل والحق في العيش بمستوى معيشي لائق.

من جانبه أشاد زكارنة بأهمية التقرير، في الوقت الذي يتم فيه استهداف النقابات، فوجود نقابات قوية يمثل حماية للمجتمع في ظل ضعف تأثير الأحزاب السياسية، مبيناً أن نقابة الموظفين العموميين هي جسم شرعي وقانوني تم تأسيسه بناء على الحق المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق التي وقعت عليها دولة فلسطين.

وشدد البايض على دور وزارة العمل في حماية وتنظيم العمل النقابي، وأن الوزارة تلتزم بالقانون الوطني وما وقعت عليه دولة فلسطين فيما يتعلق بالأجسام النقابية وبذلك هي لا تمنح تراخيص، وإنما تتابع وتشرف على مدى التزام الأجسام النقابية بأنظمتها الداخلية.

وحول واقع العمل النقابي قال زيادة، بحكم المصالح الحكومة ورأس المال لا يريدان قانوناً يحمي العمال والموظفين لتبقى اليد الطولى لهم، ونحن بحاجة فقط لحماية الحريات بشكل عام حتى نستطيع أن نعمل في هذه النقابات بحرية كاملة، فالمشكلة لا تكمن بوجود أو عدم وجود قانون ينظم العمل النقابي وانما يتعلق الأمر بموضوع المصالح.

من جهته استعرض الباحث الحقوقي الأستاذ طاهر المصري مُعد التقرير، أبرز المحاور التي تناولها التقرير الهادف إلى تقييم واقع الحق في التنظيم النقابي في الوظيفة العمومية، من خلال مراجعة التشريعات ذات الصلة، وتبيان الفجوات إن وجدت، وفحص مدى التزام الجهات الرسمية ذات العلاقة بحماية واحترام هذا الحق. وحاول التقرير الإجابة على سؤال حول مدى التزام الجهات الرسمية بإعمال الحق في التنظيم النقابي في الوظيفة العمومية، وما هي أوجه القصور في إعمال هذا الحق، وما هي الممارسات الفضلى لإعماله.

واستند التقرير في منهجيته على الأسلوب الوصفي التحليلي، والأسلوب البحثي الكيفي من خلال مراجعة الأدبيات، وإجراء المقابلات المعمقة مع ذوي العلاقة والاختصاص.

أما أبرز استنتاجات التقرير فتتمثل في، غياب قانون خاص ينظم العمل النقابي، ويحمي الحريات النقابية. يضع القرار بقانون رقم (11) للعام 2017، بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية، قيوداً على ممارسة هذا الحق، من خلال الاشتراطات التي وضعها استناداً لأحكام المادة (67) من قانون العمل الفلسطيني، والتي لا تنسجم مع طبيعة العمل في القطاع العام.

وتمثلت أبرز التوصيات في ضرورة أن تقوم وزارة العمل وبشكل فوري، وبالتنسيق الكامل مع شركاء الإنتاج، والمؤسسات الأهلية والشخصيات ذات العلاقة والاختصاص بإنجاز مشروع القرار بقانون الخاص بتنظيم العمل النقابي. ضرورة العمل من طرف رئاسة الوزراء ووزارة العمل بتعديل القرار بقانون رقم (11) للعام 2017، بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية. ضرورة قيام المؤسسات الأهلية ذات العلاقة بالدفع باتجاه التسريع بإقرار قانون تنظيم العمل النقابي.