المصرفي عماد السعدي يحصل على الدكتوراه في الاقتصاد والتمويل الإسلامي

وطن: حصل المصرفي عماد السعدي على درجة الدكتوراه في الاقتصاد والتمويل الإسلامي من جامعة صباح الدين زعيم-اسطنبول في تركيا.

وناقش السعدي رسالته للدكتوراه التي كانت بعنوان "الشمول المالي وأثره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة-دراسة تطبيقية عن القطاع المالي الإسلامي في فلسطين" وذلك بإشراف الدكتور أشرف دوابة من مصر، فيما ضمت لجنة المناقشة في عضويتها الدكتور مثنى الوائلي من العراق والدكتور محمد أنس السرميني من سوريا والدكتور عبد القادر شاشي من الجزائر والدكتور الحسن الحبيب من موريتانيا.

ويشغل السعدي (52 عاماً) منصب مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني ويعتبر من أبرز الكفاءات المصرفية الفلسطينية، لخبرته المتنوعة والقيمة من خلال مسيرته العملية المتواصلة منذ أكثر من 28 عاماً، حيث التحق بالقطاع المصرفي منذ العام 1993، وتدرج في عدة مناصب إدارية رفيعة في البنك الإسلامي الفلسطيني كان أولها منصب المدير الإقليمي للفروع، ثم مساعد المدير العام لشبكة التوزيع، وفي مطلع العام 2019 تولى السعدي منصب نائب المدير العام، كما أنه عضو في مجلس إدارة شركة التكافل للتأمين ممثلاً عن البنك.

و خلال العام 2019 أيضاً جرى اختيار السعدي خبيراً مالياً وعضواً في مجلس إدارة صندوق الأقراص الزراعي بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني وبترشيح من وزير الزراعة، وخلال العام 2020 أصبح السعدي عضوا في مجموعة عمل الاستدامة التابعة للمجلس العام للمؤسسات والمصارف الإسلامية CIBAFI Sustainability Working Group مع نخبة من الخبراء في الاقتصاد والمصرفية الإسلامية في العالم.

ويحمل السعدي شهادة الماجستير في الإدارة المالية والمصرفية من جامعة M.S UNIVERSITY–INDIA، وشهادة البكالوريوس في المحاسبة، وفي العام 2019 اختارته مجلة الاقتصادي في فلسطين من بين أبرز الشخصيات المؤثرة في الاقتصاد الفلسطيني، علماً أنه قد عمل سابقاً محاضراً في الجامعة العربية الأمريكية ومدرباً لموظفي البنوك في معهد فلسطين المصرفي.