الجزائر تتّهم المغرب بقتل 3 جزائريّين... وتتوعّد بالرد

رام الله - وطن: قُتل ثلاثة جزائريّين في "قصف مغربي" على الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا، وفق ما أعلنت الرئاسة الجزائرية.

وأوضحت الرئاسة، في بيان، أنّ "ثلاثة جزائريّين قُتلوا في قصف همجي لشاحناتهم على الحدود بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية وفقاً لخط سيرهم التجاري المعتاد".

واتّهمت القوات المغربية بالوقوف وراء "الجريمة"، مؤكّدة أنّها "لن تمرّ من دون عقاب"، في مؤشّر إلى إمكانية تصاعد التوتر بين البلدين.

ووقعت الحادثة بعد يومٍ واحدٍ من إعلان الجزائر بشكل رسمي وقف ضخ الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب.

وجاء القرار، بحسب وسائل إعلام جزائرية، على خلفية "تواصل الاستفزازات والاعتداءات المغربية ضد الجزائر".