جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا تطلق اسم المريض الراحل أشرف حميد على برنامج التوعية والتثقيف

وطن: أطلقت جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا والمجلس الشبابي اسم مريض الثلاسيميا الراحل أشرف حميد، على برنامج التوعية والتثقيف الصحي ليُسجّل رسمياً باسم "برنامج أشرف حميد للتوعية والتثقيف".

أشرف محمد إبراهيم حميد مريض ثلاسيميا، ُولد في حي الشجاعيّة في قطاع غزة بتاريخ 28/6/1984، وتطوّع في جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا منذ مباشرتها العمل في قطاع غزة في العام 2014 لخدمة قضية الثلاسيميا ودعم ومناصرة المرضى في القطاع، حيث شارك في إعداد وتنفيذ أنشطة وفعاليات مجتمعية و صحية على مستوى القطاع ، أهمّها تنظيم اللقاءات التوعويّة في موضوع الثلاسيميا والفحص الطبي قبل الزواج في الجامعات والمدارس والمؤسسات، إضافةً الى مشاركته في تحضير وتنفيذ فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع مرضى الثلاسيميا لأعوام عديدةٍ حتى وفاته بتاريخ 2/9/2021, نتيجةً لمضاعفات المرض .

أكمل أشرف تطوعه في مجال الثلاسيميا رئيساً للمجلس الشبابي لمرضى الثلاسيميا في غزة فور تشكيله، ومن ثمّ عمل منسقاً لبرنامج جودة حياة المريض في غزة لصالح جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا، حيث مثّل الجمعيّة لدى المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصّة في القطاع، وكان له دورٌ كبير في تحديث بيانات المرضى وبناء قاعدة بياناتٍ شاملة.

لقّب أشرف (بالمختار) لطبيعة العلاقة الوطيدة التي ربطته بالمرضى وذويهم، وجهده المستمرّ في متابعة شؤون المرضى الصحية والاجتماعية. حصَل أشرف على جائزة سلطان بن خليفة آل نهيان عن فئة مريض الثلاسيميا المميز عربياً للعام 2018, لكن الاحتلال منعه من السفر لاستلام الجائزة عدة مرات، وتم استلام الجائزة من قبل الجمعية نيابةً عنه.

يأتي برنامج أشرف حميد للتوعية والتثقيف استجابةً لضرورة توعية فئة الشباب المقبل على الزواج بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج كواحدة من أهم أدوات الحد من ولادات ثلاسيميا جديدة، حيث تم تقليل عدد الولادات الجديدة خلال العشر سنوات الاخيرة من 40 حالة سنوياً الى ما يقارب الصفر، كما أشارت دراسة أعدّتها جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا مؤخرا إلى أن 70% فقط من طلبة السنة الثانية إلى الرابعة في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لديهم معلومات كافية حول الثلاسيميا والخارطة الوراثية.

يذكر أنّ عدد مرضى الثلاسيميا في فلسطين قد بلغ 801 مريض، 309 منهم في قطاع غزة و492 في الضفة الغربية حسب احصائيات الجمعية للعام 2020-2021. يتلقى مرضى الثلاسيميا علاجهم في 8 وحدات علاجية تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، لكن المرضى في قطاع غزة يعانون من نقصٍ مستمرّ في الأدوية والمستهلكات الطبية وقد يصل الى انقطاعها أحياناً مما يشكلّ خطراً يهدّد حياة المرضى.