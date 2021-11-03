ملف تبييض تمور المستوطنات يعود للواجهة .. مصادر لوطن: النيابة توقف 3 رجال أعمال للتحقيق

رام الله – وطن: كشفت مصادر خاصة لوطن أن نيابة جرائم الفساد أوقفت ثلاثة رجال اعمال، للتحقيق معهم في شبهة تبييض تمور المستوطنات، لافتة الى ان النيابة تواصل تحقيقاتها مع رجال الأعمال في هذا الملف.

ويشكو مزارعو وتجار التمور، من وجود حرب حقيقة في كل عام، تتمثل بتهريب تمور المستوطنات إلى أسواق الضفة الغربية، لتسويقها وبيعها وتصديرها على انها من انتاج شركات فلسطينية وتحمل شهادة منشأ فلسطينية، في ظل وجود مقاطعة متنامية للمستوطنات في الخارج.

وكانت مديرية الزراعة في أريحا اكدت في وقت سابق لوطن ان منح شهادة المنشأ الفلسطينية للتمور ليس بالأمر السهل، وان هناك معايير وأطراف عديدة تسمح بمنح هذه الشهادة، فإلى جانب وزارة الزراعة هناك ايضا وزارة الاقتصاد الوطني والغرفة التجارية وهم جميعا مسؤولون عن منح هذه الشهادة لمنتجات التمور.

وحسب الاحصائيات من المتوقع ان تنتج فلسطين تمورا يوازي إنتاجها من الزيتون، اذ يوجد قرابة 20 ألف دونم مزروعة بالنخيل، ما يجعله أحد أهم القطاعات الزراعية الواعدة في فلسطين، لكن الإشكالية التي تسمح بالتهريب هي عدم وجود معايير دقيقة لتحديد كمية إنتاج المزارع الفلسطينية من التمور.

ويطالب مزارعو وتجار التمور، بضرورة تشديد الرقابة من قبل الجهات الرقابية على قطاع التمور، في محافظة اريحا والاغوار، للحد من عمليات تهريب التمور، لدعم صمودهم وحماية منتجاتهم.

وكانت وطن قد أعدت في عام 2014 تحقيقا استقصائيا حول تبييض تمور المستوطنات، وأثرها على الاقتصاد الوطني بعنوان " تحقيق لـ “وطن" و"أريج": تجار فلسطينيون وإسرائيليون يبيّضون تمور المستوطنات".. للاطلاع عليه اضغط هنا.