التشكيلة المتوقعة لقمة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد الليلة

وطن: يحل أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء الأربعاء، ضيفا على ليفربول الإنجليزي في ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورغم فوز ليفربول ذهابا على مضيفه أتلتيكو مدريد 3-2 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، إلا أن أتلتيكو سيحاول الثأر من خسارته قبل أسبوعين، معولا على سجل من الانتصارات المهمة التي حققها عبر تاريخه على الأندية الإنجليزية.

ونشر موقع "هو سكورد" العالمي التشكيل المتوقع لقمة الريدز والروخي بلانكوس وجاء كالتالي:

تشكيلة ليفربول المتوقعة:



حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: فان دايك، ماتيب، ألكسندر أرنولد، روبرتسون

خط الوسط: جونز، فابينيو، هندرسون

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، جوتا

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة:



حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: سافيتش، خيمينيز، هيرموسو

خط الوسط: كوندوجبيا، كوكي، تريبير، كاراسكو

خط الهجوم: لويس سواريز، أنخيل كوريا، جواو فيليس

ويتصدر ليفربول المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

المصدر: whoscored.com