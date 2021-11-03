وفاتان و183 إصابة جديدة بكورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح يوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة و183 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في تقرير يومي للحالة الوبائية، أنها أجرت 1065 فحصًا مخبريًا خلال الفترة المذكورة.

وأشارت إلى تعافي 200 حالة جديدة من مصابي "كورونا"، لافتة إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 184254 إصابة، والحالات النشطة 3249 حالة، والمتعافين 179422 حالة، والوفيات 1583 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 107 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 74 حالة.

وبشأن التطعيمات، ذكرت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 768590 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح 478997 شخصًا.

